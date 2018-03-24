У Польщі цензурували промову ізраїльського політика, який не став звинувачувати в Голокості українців

Також від політика вимагали не згадувати про кількість євреїв, яких вбили поляки під час війни.

У Польщі скасували виступ Елі Дукорські, мера ізраїльського міста Кір'ят-Бялік, після того як промова не пройшла цензуру. Він мав виступити 19 березня перед ізраїльськими студентами та польською молоддю.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на ізраїльське видання Ynet News.

Як зазначається, перед заходом Дукорські надіслав текст промови до Польщі для перекладу. Проте текст виступу повернули у цензурованому вигляді через згадки про участь поляків у Голокості.

"Я підготував промову, яка ґрунтувалась на особистому досвіді моєї матері під час Голокосту. Ми передали промову на переклад польською і отримали відповідь з вимогою цензурувати події, до яких причетні поляки, та писати, що до них причетні українці, а замість "нацисти" писати "німецькі нацисти", - розповів Дукорські.

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За словами мера, ще одним проханням було не згадувати поляків, які видавали німцям євреїв, і змінити кількість єврейських жертв, убитих поляками під час війни.

Дукорські спочатку погодився на те, щоб прибрати з виступу слова про 200 тисяч жертв. Але на наступні зміни він не зміг погодитися. Кінець-кінцем, йому повідомили, що місцева влада Радомсько скасовує спільну з поляками церемонію. Дукорські зміг виступити з оригінальною промовою без змін лише перед ізраїльськими студентами.

"Деякі речі неможливо приховати. Це класичний випадок заперечення Голокосту", - сказав Дукорські.

Нагадаємо, президент Польщі підписав скандальний "антибандерівський" закон", що передбачає кримінальну відповідальність за заперечення Волинської трагедії, пропаганду "бандерівської ідеології", а також публічні звинувачення на адресу Польщі у злочинах, скоєних під час Голокосту. Через закон Польщу критикують в Україні, США, ОБСЄ та Ізраїлі.