Громадська рада доброчесності припинила участь у переатестації суддів, заявивши про профанацію

В ГРД заявили, що на суддівському конвеєрі Вища кваліфікаційна комісія суддів України влаштовує суддям псевдоперевірку їхнього професійного рівня та доброчесності.

Громадська рада доброчесності (ГРД) заявляє про припинення участі в процесі кваліфікаційного оцінювання суддів.

Про це повідомляється сьогодні на сайті ГРД.

«На суддівському конвеєрі Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України влаштовує суддям псевдоперевірку їхнього професійного рівня та доброчесності. Аби громадськість не перешкоджала такій діяльності, Комісія своїми змінами до Регламенту оцінювання суддів технічно «витиснула» ГРД з одного з головних етапів судової реформи - переатестації суддів», - заявили у Раді доброчесності.

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Тож ГРД вирішила «припинити свою участь у квазіпроцесі очищення суддівського корпусу».

Зазначається, що ВККС хоче переатестувати всіх 6000 українських суддів менше, ніж за рік.

«23 березня одна з колегій ВККС за півтори години встигла провести співбесіди із 9 суддями. Це лише підтверджує, що кваліфікаційне оцінювання - це конвеєр, єдина мета якого - зберегти суддям посади та відзвітувати про «успішне завершення» реформи», - наголосили в ГРД.

Члени Ради доброчесності вважають, що через це в оновлених судах «опиняться і судді Майдану; і судді, які часто відвідують окуповані території, що загрожує нацбезпеці країни; і судді, статки яких не відповідають задекларованим доходам; і судді, причетні до ухвалення свавільних рішень, які стали предметом розгляду Європейського суду з прав людини».

Громадська рада доброчесності є органом, який має сприяти Вищій кваліфікаційній комісії суддів України в оцінюванні відповідності суддів чи кандидатів на посади суддів вимогам професійної етики та доброчесності.

Її висновок щодо невідповідності суддів та кандидатів на посади суддів таким вимогам включено до суддівського досьє.

Громадська рада доброчесності складається з 20 членів, які обираються строком на два роки.