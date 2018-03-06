Відбір антикорупційних суддів за участю міжнародних донорів суперечить Конституції - Порошенко

Порошенко зазначив, що був би щасливий, якби партнери України змогли обмінятися аргументами і знайти компроміс у питанні відбору суддів.

Президент України Петро Порошенко називає антиконституційним включення відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, і, відповідно, до вимог Міжнародного валютного фонду, міжнародних донорів у процес відбору суддів антикорупційного суду для забезпечення його незалежності.

Про це очільник держави заявив в інтерв'ю Financial Times.

«Якщо хтось собі уявляє, що іноземні донори формуватимуть українські суди - це суперечить Конституції», - наводить видання слова президента.

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Порошенко зазначив, що був би щасливий, якби партнери України змогли обмінятися аргументами і знайти компроміс.

«Я був би абсолютно щасливий, якби наші партнери змогли... обмінятися аргументами і знайти певний компроміс», - сказав президент.

За словами Порошенка, в разі включення міжнародних партнерів у процес відбору суддів антикорупційного суду закон про його створення можна буде оскаржити в Конституційному суді України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 1 березня ухвалила в першому читанні проект закону «Про Вищий антикорупційний суд» (реєстраційний номер 7440), внесений президентом до парламенту 22 грудня.

Міністр фінансів Олександр Данилюк прогнозує ухвалення законопроекту в другому читанні у квітні. За словами голови НАБУ Артема Ситника, ухвалення закону про антикорупційний суд до кінця березня дасть змогу створити його до кінця поточного року.

Ключовою претензією міжнародних партнерів України і громадських організацій до законопроекту про антикорупційний суд, внесеного президентом, є обмеження ролі міжнародних експертів до рекомендаційної функції в процесі відбору та призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд, повноцінна роль міжнародних експертів в призначенні суддів є запорукою незалежності антикорупційного суду і його здатності ефективно виконувати свої функції.

Створення антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії є однією з умов продовження співпраці України і МВФ, необхідної для погашення країною зовнішніх боргів у найближчі роки. На думку експерта Atlantic Council економіста Андерса Аслунда, припинення співпраці України і МВФ призведе до значної девальвації гривні.

Згідно з дослідженням Американської торгової палати, понад 90% її членів зіткнулися з корупцією в Україні в 2017 році, а суди, на думку представників компаній-членів палати, є одними з найбільш корумпованих інститутів у країні.

Довідка УНІАН. У Казахстані в січні 2018 року розпочав роботу новий суд з розгляду комерційних спорів, який очолив колишній перший лорд - верховний суддя судів Англії й Уельсу, лорд Гаррі Кеннет Вульф.

У новому суді працюватимуть і ще вісім суддів, а також старших юристів з Великої Британії: сер Робін Якоб, сер Стівен Річардс, сер Джек Бітсон, сер Руперт Джексон, радники королеви лорд Фолкс, Ендрю Спінк, Том Монтегю-Сміт і Патриція Едвардс.

Аналогічні суди існують в Сінгапурі, Гонконгу, Дубаї, Абу-Дабі й Катарі.