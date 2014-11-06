Росія готує для Донбасу чергову партію "гумдопомоги"

Як передає РІА "Новости", рішення може бути прийнято в найближчі години, заявив в четвер глава МНС РФ Володимир Пучков.

"Ми на постійній основі здійснюємо цю роботу, наступний конвой буде, як тільки ми завершимо всі процедури узгодження. Рахунок йде на години", - сказав міністр.

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За даними РНБО України, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись в РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі військове обладнання. Також на цих «КамАЗ» в Росію вивозили тіла убитих в Україні російських солдатів.