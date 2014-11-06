Під Москвою і Рязанню підрозділи військово-транспортної авіації РФ приведені в боєготовність - РНБО
Під Москвою і Рязанню в бойову готовність приведені підрозділи військово-транспортної авіації збройних сил Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, це дає можливість у разі необхідності швидко передислокувати до кордону з Україною додаткову техніку та особовий склад.
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Також фіксується продовження накопичення бойових підрозділів армії РФ на східному з Україною кордоні Росії. Як зазначив Лисенко, за оперативними данними, з боку Ростова-на-Дону сконцентровано до 60 одиниць бронетехніки, у населеному пункті Каменськ-Шахтинський - ешелон з кількома десятками танків Т-64 і 10 штабними командними автомобілями без знаків розпізнавання. Водночас зафіксовано проходження ешелонів з технікою через Молодогвардійськ Луганської області.