У МЗС Росії звинуватили Україну у створенні "штучних бар'єрів" між народами

Представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що «влада вже не знає, що ще зробити, аби перешкодити росіянам і українцям безперешкодно підтримувати родинні зв'язки, ділові контакти».

У Міністерстві закордонних справ Росії назвали «зведенням штучних бар'єрів» між народами намір української влади ввести онлайн перевірку підстав для в'їзду в країну.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

За її словами, днями стало відомо про намір України посилити міграційні правила для іноземців, насамперед громадян Росії, і ввести механізм перевірки підстав для в'їзду на територію України з використанням попереднього повідомлення онлайн.

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«Розцінюємо цю ініціативу Києва як ще один крок зі зведення штучних бар'єрів між нашими країнами, нашими народами. Влада вже не знає, що ще зробити, аби перешкодити росіянам і українцям безперешкодно підтримувати родинні зв'язки, ділові контакти», - сказала Захарова.

За її словами, МЗС РФ сподівається, що така спроба «не допустити нормальне спілкування народів наших країн не матиме успіху».

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2018 року Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення «Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз національній безпеці у сфері міграційної політики», а через три тижні, 21 березня, президент підписав указ, яким увів його в дію.

У рішенні йдеться про те, що іноземці з країн міграційного ризику для перетину кордону України мають проходити посилену перевірку. Уряду доручено розробити механізм попередньої перевірки підстав для в'їзду в Україну з використанням електронного повідомлення про намір відвідати країну.