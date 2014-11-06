Ситуація на Донбасі залишається невизначеною - експерт

Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«Ситуація залишається абсолютно невизначеною. Сигнали, які йдуть з різних сторін, інформація, можуть давати підстави для висновків, що активні бойові дії можуть початися за кілька годин. Так само вони можуть початися в наступні кілька днів. І так само, що це може бути просто шантаж Путіна, який він успішно вже неодноразово застосовував», - сказав Мельник.

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Він прогнозує, що якщо з початком холодів не буде активної фази ескалації, то, шивдше за все, буде умовне перемір’я до весни наступного року.

Мельник також вважає, що потрібно називати речі своїми іменами. «Я впевнений, що війна має бути названа війною, але в якій формі потрібно це робити - все таки я не на тій позиції, щоб давати конкретні поради президенту чи прем’єру», - сказав Мельник.

На йогоь думку, необхідно налагодити співпрацю як з людьми, які зараз перебувають на територіях, що не контролюються центральною українською владою, так і загалом із суспільством України. «Навіть питання про те, платити чи не платити сепаратистам і чи подавати електроенергію, якщо є таке рішення, то це питання треба пояснювати людям, чому ми це робимо. Люди мають знати, що таке рішення продиктоване національними інтересами України, а не чиїмись приватними інтересами», - сказав Мельник.