Порошенко: коли прийдуть миротворці, російська армія піде

Порошенко 10 квітня здійснить візит до Німеччини. Він повідомив, що у ФРН планує, серед іншого, обговорити питання введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Президент Петро Порошенко у вівторок, 10 квітня, здійснить візит до Німеччини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він повідомив під час робочої поїздки до Донецької області.

Порошенко розпочав робочу поїздку на Донеччину з відвідування Собору Архистратига Михаїла в Маріуполі. Президент взяв участь у cлужбі Божій та освяченні гілок верби. Глава держави помолився за мир в Україні та поспілкувався з вірянами.

Порошенко зазначив, що з першого дня свого президентства робив, робить і робитиме все для того, щоб на українську землю прийшов мир.

«Звичайно, на жаль, це залежить не від нас», - додав він.

Порошенко зауважив, що у поїздці його супроводжують міністр оборони України Степан Полторак та начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

Він нагадав, що, відповідно до закону, зараз переформовується антитерористична операція.

«Яке я поставив завдання? 30 березня, відповідно до заяви президента України, канцлера Німеччини, президента Франції – і ми дотисли Путіна, щоб він зробив таку саму заяву, а він цього разу відмовлявся це робити, – щоб було (встановлено) перемир’я», - повідомив глава держави.

Він зауважив, що кожен свій робочий день починає із заслуховування інформації про ситуацію на фронті.

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«Наші війська чітко виконують накази верховного головнокомандувача щодо припинення вогню», - підкреслив президент.

Водночас він висловив жаль з приводу недотримання проросійськими бойовиками режиму припинення вогню та зазначив, що минулої доби було зафіксовано 11 обстрілів, в тому числі із важкого озброєння.

«Це неприйнятно», - підкреслив глава держави.

Президент також наголосив на важливості створення всіх умов для початку роботи на Донбасі миротворчої місії ООН, і було припинено вогонь.

«Провести рішення Ради безпеки ООН (про запровадження миротворчої місії). Сьогодні тверда позиція України у боротьбі за мир приводить до того, що всі країни, крім Росії, підтримують запровадження миротворців. Дотиснемо Росію. Ви бачите, що зараз Росія знаходиться у тотальній і повній ізоляції. Ніхто її не підтримує, лише тому, що вона агресією пішла на Україну і вбиває українців»,- підкреслив він.

Глава держави повідомив, що 10 квітня здійснить візит до Німеччини, де планує, серед іншого, обговорити також питання запровадження миротворчої місії на Донбасі. Він також підкреслив, що початок роботи миротворців сприятиме виведенню з окупованих територій військової техніки, озброєння, регулярних військових підрозділів РФ та проросійських бойовиків. Глава держави також наголосив, що головним пріоритетом української влади є відновлення зруйнованої інфраструктури на Донеччині та Луганщині: будівництво шкіл, дитячих садків, лікарень, доріг, мостів, відновлення освітлення тощо.

«На сьогоднішній день Донецька область отримує перший президентський пріоритет», - зазначив він.

"Чому це так важливо? Тому що коли миротворці прийдуть скрізь – від Новоазовська до Станиці Луганської, будуть в Донецьку, будуть в Луганську, там не буде місця російській армії, вона піде через кордон", - переконаний Порошенко.

За його словами, потрібно створити умови для введення миротворців, "провести рішення РБ ООН".

"Сьогодні тверда позиція України в боротьбі за мир приводить до того, що всі країни світу, крім Росії, підтримують необхідність запровадження миротворців. Дотиснемо Росію. Ви бачите, що зараз Росія опинилася в тотальній і повній ізоляції лише тому, що вона агресією пішла на Україну і вбиває українців", - сказав президент.

Як повідомлялося, 17 березня президент Петро Порошенко висловив сподівання,що новий уряд Ангели Меркель сприятиме у питанні введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Росія перехопила ініціативу України щодо миротворців на Донбасі – і запропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією. Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

30 січня спецпредставник США Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

Повідомлялося, що для того, щоб зупинити війну на Донбасі, потрібен контингент у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських.