Меркель та Макрон закликали сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися перемир’я
Меркель і Макрон наголосили, що альтернативи мирному врегулюванню конфлікту немає.
Канцлер ФРН Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликали сторони конфлікту на Донбасі "якнайшвидше реалізувати досягнуті домовленості, щоб полегшити страждання населення" та захистити цивільну інфраструктуру.
Про це йдеться у спільному комюніке лідерів двох країн, оприлюдненому у суботу, 23 грудня, з приводу «різдвяного перемир’я» на Донбасі, повідомляє Deutsche Welle.
Меркель і Макрон наголосили, що альтернативи мирному врегулюванню конфлікту немає.
Вони також нагадали про важливість дотримання Мінських угод та "повагу до незалежності й територіальної цілісності України".
Крім того, лідери Німеччини та Франції закликали прискорити процес обміну полоненими, про який раніше домовилися учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.
Меркель і Макрон також закликали представників Росії повернутися до складу Спільного центру з контролю та координації (СЦКК), оскільки центр "відіграє важливу роль у підтримці спостерігачів ОБСЄ та домовленостей щодо припинення вогню".
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Як повідомляв УНІАН, 20 грудня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було домовлено про встановлення перемир’я з опівночі 23 грудня.
За даними речника прес-центру штабу АТО Василя Лабая, з початку доби окупанти дотримувалися режиму тиші. Однак близько 11.30 російсько-терористичні війська здійснили обстріл позицій Збройних сил України у районі Луганського на Світлодарській дузі. Збройні провокації з гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння бойових машин піхоти було здійснено із непідконтрольного українському уряду населеного пункту Калинівка.