РФ перекинула на Донбас 32 танки, 16 гаубиць та 33 "КамАЗи" з боєприпасами та живою силою

Росія за вчорашній день перекинула в Україну 32 танки, 16 гаубиць Д-30, 30 «КамАЗів» з боєприпасами та живою силою та 3 «КамАЗи» із радіолокаційною станцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«До зони АТО з території РФ не припиняється постачання військової техніки та живої сили противника. Зокрема, учора з території Росії в напрямку м. Красний Луч Луганської області зафіксовано переміщення військової техніки з 32 танків, 16 гаубиць Д-30 та 30 «КамАЗів» з боєприпасами та живою силою», - зазначив він.

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Також, за словами Лисенка, з території РФ до України через населений пункт Ізварине учора зайшла колона вантажівок, серед яких зафіксовано 3 «КамАЗи» із радіолокаційною станцією. Передислокація військової техніки та російських найманців до лінії фронту триває.

Сили АТО готуються до адекватних дій за будь-якого розвитку ситуації, додав він.