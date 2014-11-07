У Запоріжжі намагаються повалити пам'ятник Дзержинському (відеотрансляція)

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними сайту 061, все почалося з того, що проукраїнські активісти принесли під пам'ятник лоток з яйцями та курячими лапками, один з прибічників КПУ вибив лоток ногою і почалася бійка.

Як повідомляє z-city, Активісти збирають кошти для покупки троса, за допомогою якого деякі запорожці збираються скинути пам'ятник Залізному Феліксу. Зібрали вже більше 1000 гривень. Правда, активісти поки не знають, де можна в такий час мотузку дістати.

Читайте такожУ передмісті Одеси обезголовили Леніна (фото)А тим часом прихильники знесення пам'ятника закидають монумент яйцями. Як далі буде розвиватися ситуація - невідомо. Вадим Тихонов, організатор акції, просить людей не зносити його - почекати місяць до рішення влади щодо долі пам'ятника. Але багато присутніх кричать Тихонову "ганьба" і вимагають довести справу до кінця.



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