Авдіївка піддається постійному обстрілу, частина міста замінована

Авдіївка Донецької області піддається постійному обстрілу терористів, невелика частина міста зараз замінована.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, в Авдіївці працює лише два відділення Ощадбанку, інші банківські установи не працюють. Також закриті відділення «Укрпошти». Відсутнє міжміське автобусне сполучення, не працює залізничний транспорт.

Читайте такожНіч у Донецьку пройшла неспокійно - було чути залпи і вибухиКрім того, в місті не працюють супермаркети, а школи проводять навчання в заочно-дистанційній формі.

Податкова інспекція, казначейство, міськсуд і прокуратура працюють віддалено - в Добропіллі та Красному Лимані.

У Авдіївці почався пробний запуск системи водопостачання, сказано в повідомленні.

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