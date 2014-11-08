Авдіївка піддається постійному обстрілу, частина міста замінована
У місті не працюють супермаркети, а школи проводять навчання заочно-дистанційною формою
Авдіївка Донецької області піддається постійному обстрілу терористів, невелика частина міста зараз замінована.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, в Авдіївці працює лише два відділення Ощадбанку, інші банківські установи не працюють. Також закриті відділення «Укрпошти». Відсутнє міжміське автобусне сполучення, не працює залізничний транспорт.
Читайте такожНіч у Донецьку пройшла неспокійно - було чути залпи і вибухиКрім того, в місті не працюють супермаркети, а школи проводять навчання в заочно-дистанційній формі.
Податкова інспекція, казначейство, міськсуд і прокуратура працюють віддалено - в Добропіллі та Красному Лимані.
У Авдіївці почався пробний запуск системи водопостачання, сказано в повідомленні.
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