"Поки душили бандерівську гадину, під боком утворилася нова": росЗМІ заговорили про "нацизм" у Білорусі - журналіст (фото)

Кремлівські рупори вже й білорусів на чолі з Лукашенком записують у нацисти.

На одному з найпопулярніших російських ресурсів Lenta.ru вийшла стаття про Білорусь під назвою "Батькины нацисты".

Росіян обурило, що 25 березня в Мінську з розмахом відзначили століття утворення БНР, а Лукашенко цю акцію не заборонив, пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський.

Він зазначив, що "батькиными нацистами" у статті називають людей, які вийшли відзначати події, що сталися в 1918 році.

Також Казанський навів його улюблений фрагмент - в ньому перераховуються ознаки "нацизму", в який Білорусь "занурює Лукашенко": "Позиції націоналістів у сфері культури і освіти постійно посилювалися. Почалася кампанія за розширення сфери використання білоруської мови, яка закінчилася повним знищенням російськомовної топоніміки: тепер всі покажчики на білоруських вулицях і трасах містять написи "мовою", дубльовані латиницею (а в деяких місцях і китайською). Влада почала приділяти все більше уваги розвитку національної культури, що підозрілим чином нагадувало те, що відбувалося в Україні з її "Днями вишиванки". На полицях білоруських магазинів з'являлося все більше товарів з національною символікою — в основному литовською і колабораціоністською".

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"Загалом, дикість. Поки душили бандерівську гадину, під боком утворилася нова. Подумати тільки - покажчики на "мові"! Дні вишиванки, як в Україні! А товари з національною символікою на полицях в магазинах - це взагалі в голову не вкладається. Які ще потрібні докази того, що Лукашенко - нацист і русофоб?", - наголосив журналіст.

Здавалося, продовжує Казанський, більш проросійської держави, ніж Білорусь, сьогодні не існує. Але кремлівські рупори вже й білорусів на чолі з Лукашенком записують у нацисти.

"І це при тому, що у країні російська мова давно вже є державною і тотально домінує в усіх сферах спілкування, а сама Білорусь не тільки в Митному союзі, але і в союзній державі з РФ. Між країнами фактично немає кордону", - додав він.

"І це дуже показовий момент, який доводить, що Росії завжди буде мало. Скільки б країни та правителі не принижувалися перед Кремлем, він буде вимагати все більшої лояльності. Аж до повного розчинення і підпорядкування. Будь-який прояв національної самості, будь-які, навіть нешкідливі форми шанування національної культури - завжди будуть трактуватися у РФ, як "нацизм"... Тільки повністю відмовившись від власної національної ідентичності, українець чи білорус може стати для росіян "хорошим", - підсумував журналіст.

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі напередодні сотої річниці проголошення Білоруської Народної Республіки 25 березня відбулися затримання активістів по всій країні. Також був затриманий один з лідерів Білоруського національного конгресу Микола Статкевич і понад 30 активістів, які планували вийти разом з ним на "марш гідності та свободи".