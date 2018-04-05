Бригинець відкликав свій депутатський запит до Антимонопольного комітету та інші інстанції через недостовірність інформації

Народний депутат попросив повернути оригінал запиту.

Народний депутат Олександр Бригинець визнав недостовірність викладеної інформації у власному депутатському запиті до Антимонопольного комітету щодо обставин функціонування грального бізнесу в Україні та відкликав його.

Про це він повідомив у своєму офіційному листі на ім'я голови Антимонопольного комітету та керівника відділу контролю Апарату Верховної Ради.

«Враховуючи, що питання порушені у зазначеному депутатському запиті, вивчаються мною додатково та більш повно, а викладена у ньому інформація виявилась недостовірною, прошу депутатський запит не розглядати та письмової відповіді на викладені у ньому вимоги не надавати», - зазначив Бригинець.

Також народний депутат попросив повернути оригінал запиту.

Нагадаємо, що 4 квітня в низці ЗМІ з'явилася інформація про подання Олександром Бригинцем 23 березня 2018 року депутатського запиту через Верховну Раду до Антимонопольного комітету. В запиті йшлося про посилення контролю над ігровою діяльністю та зазначалось, що один з народних депутатів «можливо, в певній мірі пов'язаний і опікується мережею одного з провідних операторів ігрового ринку».