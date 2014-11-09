СБУ прагне надати правду щодо ситуації на сході як Україні, так і Росії - Наливайченко



Про це заявив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко сьогодні у вечірньому ефірі телеканалу «1+1».

«Ми прагнемо протиставити реальні результати, протиставити правду, показуючи, яка має бути вдома (в Україні – УНІАН), і російським громадянам, їхнім сім’ям, де саме їхні сини, або родичі загинули, де вони надіслані скоювати теракти або диверсії на нашій території», - зазначив він.

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Водночас щодо події на сході України, Наливайченко зазначив: «Мій прогноз – з нашого боку будуть вживатися жорсткіші заходи, буде серйозніша взаємодія з Міністерством внутрішніх справ і Міністерством оборони та прикордонниками. В цьому є позиція професіоналів: скоординуватися, задіяти всі сили, засоби, але бути разом з людьми ( цивільним населенням), щоб люди нам більше довіряли».

За словами голови СБУ, «в іншому разі концепція національної безпеки працювати не буде, оскільки концепція громадської безпеки без громадянина не працює, коли громадянин тобі довіряє - ти його захищаєш, тоді може бути успіх».