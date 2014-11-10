Турчинов відмовляється вести переговори з терористами, бо вони лише маріонетки

Про це заявив голова Верховної Ради України Олександр Турчинов в інтерв’ю «ТСН. Тиждень».

За столом переговорів, зазначив Турчинов, «не повинні сидіти терористи і вбивці, які начепили собі нові погони і називаються там чи депутатами, чи керівниками неіснуючих органів влади». «Усі ці представники терористичних угруповань - так званих «ЛНР», «ДНР» - є звичайними терористами, злочинцями. І головне - вони є маріонетками Російської Федерації, яка тримає їх завдяки своїм Збройним силам, - наголосив Турчинов. - І спілкуватися зі злочинцями, які не приймають жодних рішень, а є виключно небезпечними маріонетками Російської Федерації - це втрата часу, і в цьому немає жодного сенсу».

«Саме тому Україна разом з нашими стратегічними партнерами - ЄС та США, які не повинні дистанціюватися від ситуації, повинні вести розмову виключно з Російською Федерацією, бо саме вона веде війну з нашою країною, і повинна відповідати за всі наслідки, які руйнують життя людей», - заявив голова ВР.

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«Їх треба примусити сідати за стіл переговорів. Україна ніколи не буде часткою російської імперії, і їм треба це зрозуміти і припинити війну проти нашої держави, - сказав Турчинов. - Тому потрібно посилювати санкції проти Російської Федерації, і прийшов час і Україні запроваджувати жорсткі санкції».

Він повідомив, що уряд подав президенту Петру Порошенку пропозиції щодо введення санкцій проти РФ, і висловив сподівання, що найближчим часом це питання розглядатиметься на засіданні РНБО.