Волинський митник розказав про масштаби корупції на українських митницях (відео)
Масштаби корупції на українській митниці давно стали притчею во язицех. Зважаючи на кількість автомобілів та їх завантаженість, через начальника одного поста за зміну проходить 50-250 тисяч доларів від контрабандистів.
«На митному посту «Устилуг» у січні-лютому 2018 року було організовано схему незаконного ввозу товарів в транспортних засобах з ухиленням від сплати податків», - розповів в ефірі телеканалу Аверс представник Волинської митниці ДФС Петро Євтушок.
Зауважимо, що про необхідність вирішення проблеми контрабанди через волинську митницю заявив голова Волиньради Ігор Палиця. Як відомо, в Україну заїжджають забиті товарами автомобілі, хоча в товарних деклараціях – «нулі».
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Аби боротись з цим явищем голова Волиньради доручив найближчими днями підготувати звернення до Генерального Консульства Республіки Польща в Луцьку, аби мати можливість отримувати інформацію про завантаженість автомобілів напряму з польської митниці.
«Якщо держава не бореться з контрабандою, то будемо боротись ми, область», - зазначив Ігор Палиця.
Про схеми і обсяги контрабанди на західному кордоні дивіться у випуску передачі «На часі»: