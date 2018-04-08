Волинський митник розказав про масштаби корупції на українських митницях (відео)

Як відомо, в Україну заїжджають забиті товарами автомобілі, хоча в товарних деклараціях – «нулі».

Масштаби корупції на українській митниці давно стали притчею во язицех. Зважаючи на кількість автомобілів та їх завантаженість, через начальника одного поста за зміну проходить 50-250 тисяч доларів від контрабандистів.

«На митному посту «Устилуг» у січні-лютому 2018 року було організовано схему незаконного ввозу товарів в транспортних засобах з ухиленням від сплати податків», - розповів в ефірі телеканалу Аверс представник Волинської митниці ДФС Петро Євтушок.

Зауважимо, що про необхідність вирішення проблеми контрабанди через волинську митницю заявив голова Волиньради Ігор Палиця. Як відомо, в Україну заїжджають забиті товарами автомобілі, хоча в товарних деклараціях – «нулі».

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Аби боротись з цим явищем голова Волиньради доручив найближчими днями підготувати звернення до Генерального Консульства Республіки Польща в Луцьку, аби мати можливість отримувати інформацію про завантаженість автомобілів напряму з польської митниці.

«Якщо держава не бореться з контрабандою, то будемо боротись ми, область», - зазначив Ігор Палиця.

Про схеми і обсяги контрабанди на західному кордоні дивіться у випуску передачі «На часі»: