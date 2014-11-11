В БПП запевняють, що майбутня коаліція домовилася про зняття депутатської недоторканності

Про це в ефірі 5 каналу заявив радник президента України Микола Томенко, повідомляє ZN.UA.

"Погодили зняття недоторканності. Всі п'ять суб'єктів переговорів погодилися з цим. Але з захистом політичної діяльності, щоб не сталося так, що ми проведемо мітинг, а нас всіх кинуть за ґрати. Мова йде про все, що стосується комерційної діяльності, а 90% справ, які подавалися до зняття недоторканності, стосувалися бізнес-діяльності", - пояснив Томенко.

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За його словами, також не потрібно буде згоди Верховної Ради на відкриття кримінального провадження за підозрою депутата в корупції, оскільки для цього прописана окрема процедура.