Держдеп США: Росія вибрала не кращий спосіб вирішення газового питання з Україною

США закликають Росію і Україну вирішити питання з постачаннями газу "прозорими методами і відповідно до комерційних реалій". Про це заявив журналістам офіційний представник держдепартаменту США Том Кейсі. Він підкреслив, передає ІТАР-ТАРС, що "скорочення постачань палива - не найкращий спосіб вирішення питання".

"Ми хотіли б бачити це питання вирішеним", - сказав Т.Кейсі. За його словами, "ця суперечка підкреслює необхідність більш відкритих відносин між Росією і Україною в газовій галузі". Він також відзначив необхідність "прогнозованого потоку енергоресурсів в Україну і на решту європейського ринку".

Стосуючись піднятої журналістами теми про те, що голова ради директорів "Газпрому" Дмитро Медведєв обраний новим президентом Росії, Т.Кейсі сказав: "Незалежно від того, хто очолює компанію зараз або в майбутньому, ми ніколи не хочемо, щоб такі комерційні суперечки доходили до скорочень постачань, що створює проблеми не тільки для України, але й, можливо, для Західної Європи або інших країн". Він також додав, що "ми ніколи не хотіли б бачити, що хто-небудь використовує постачання нафти або газу як політичну зброю".

Т.Кейсі висловив сподівання на те, що "обидві сторони можуть вирішити питання по оплаті, погашенню боргів". Він також звернув увагу на "важливість альтернативних маршрутів постачань нафти і газу для того, щоб уникати потенційних проблем".

Прайм-ТАСС