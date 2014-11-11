Політичні сили підписали протокол роботи майбутньої коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам сказала представник партії “Народний фронт” Вікторія Сюмар.

Вона зазначила, що в цьому протоколі “викладені основи, на яких ми працюємо”.

“Тут ідеться про те, що та коаліційна угода, яка напрацьовується робочими групами і, власне, узгоджується всією робочою групою, що ця коаліційна угода буде основою програми діяльності українського уряду”, - сказала Сюмар.

Вона додала, що в документі, зокрема йдеться про те, хто має бути членами коаліції. “Тут записано про те, що це є і Радикальна партія Ляшка, і Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, - сказала представник “Народного фронту”.

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Водночас, наголосила вона, в документі підкреслюється, що “до коаліції не можуть входити депутати, які голосували за “диктаторські закони” 16 січня, та члени політичного об'єднання “Опозиційний блок”.

Крім того, сказала Сюмар, прописано те, що прем'єр-міністр формуватиме склад Кабінету міністрів після консультацій парламентської коаліції і що міністри самі добиратимуть собі заступників.

“Це базові речі, на основі яких працюють сьогодні всі члени робочої групи, і на основі яких буде написана коаліційна угода, проект якої ми плануємо закінчити у п'ятницю”, - зазначила вона і додала, що далі проект буде переданий на розгляд усім майбутнім фракціям.

На основі цієї угоди, сказала Сюмар, “підбиратимуться міністри, які можуть фахово й ефективно втілювати в життя ті напрацювання, які сьогодні є базовими і програмними принципами членів коаліції нового українського парламенту”.

Сюмар запевнила, що цей протокол підписаний усіма учасниками коаліційних переговорів - “Народним фронтом”, “Блоком Петра Порошенка”, “Самопоміччю”, “Батьківщиною” та Радикальною партією.