«Батьківщина» хоче включити до коаліційної угоди умову звільнення Савченко

Про це заявила народний депутат від партії «Батьківщина» Олександра Кужель, передає Радіо Свобода.

«Ми вітаємо Надію з тим, що вчора вона стала народним депутатом», – зазначила Кужель і подякувала колегам, які погодились в тексті коаліційної угоди прописати окремий розділ щодо звільнення Савченко.

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Наразі тривають переговори щодо узгодження тексту коаліційної угоди. Сьогодні учасники переговорів погодили принципи формування коаліції та уряду.