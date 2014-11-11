«Батьківщина» хоче включити до коаліційної угоди умову звільнення Савченко
18:35, 11 листопада 2014Політика
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Партія «Батьківщина» пропонує в тексті коаліційної угоди прописати розділ щодо звільнення української льотчиці, першого номера списку партії Надії Савченко.
REUTERS
Про це заявила народний депутат від партії «Батьківщина» Олександра Кужель, передає Радіо Свобода.
«Ми вітаємо Надію з тим, що вчора вона стала народним депутатом», – зазначила Кужель і подякувала колегам, які погодились в тексті коаліційної угоди прописати окремий розділ щодо звільнення Савченко.
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Наразі тривають переговори щодо узгодження тексту коаліційної угоди. Сьогодні учасники переговорів погодили принципи формування коаліції та уряду.
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