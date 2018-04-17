"Закінчиться великим пшиком": Московський патріархат прокоментував можливість автокефалії православної церкви в Україні

Заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Московського патріархату Миколай Данилевич переконаний, що влада використовує релігійну тему, щоб «залишитися на другий термін».

В Українській православній церкві Московського патріархату вважають, що зусилля з визнання вселенським патріархом автокефалії православної церкви в Україні закінчаться нічим.

Таку думку заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП протоієрей Миколай Данилевич висловив на своїй сторінці у Facebook.

«Щодо чергової спроби створення єдиної Церкви руками держави. Думаю я, що це все закінчиться великим пшиком, як це було багато разів до цього. Буде багато шуму в ЗМІ, і на тому все закінчиться», - написав він.

На його переконання, розбудовувати єдину помісну церкву необхідно на базі УПЦ МП.

«Чому? Тому що будують на тому фундаменті, на якому в принципі будувати неможливо. Починати треба з УПЦ (МП), а не з її сепаратних частин. Піджак до гудзика не пришивають, а навпаки, гудзик до піджака», - додав Данилевич.

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Він заявив, що УПЦ МП з початку церковного розділення виступає за його подолання і за єдину церкву.

«Ми не проти, ми за, але на канонічних засадах», - стверджує протоієрей.

При цьому Данилевич переконаний, що влада використовує релігійну тему, щоб «залишитися на другий термін».

«Ще ніхто в нашій країні на церковній темі не зміг цього зробити. Провали на цій темі були, а виграшів щось я не пам'ятаю», - написав він.

Також протоієрей вважає дивним присутність керівництва парламентських фракцій під час оголошення заяви президентом про намір звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І щодо автокефалії православної церкви в Україні.

«Це звучить так само дивно, якби ми написали: "Митрополит Онуфрій зібрав засідання Священного Синоду УПЦ. Питання буде стосуватися вступу України в НАТО". Компетенції різні. Неможливо вирішувати долю Церкви без самої Церкви», - резюмував Данилевич.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 квітня, на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент України Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

Голова фракції “Блок Петра Порошенка” Артур Герасимов повідомив, що Верховна Рада у четвер, 19 квітня, розглядатиме звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія І щодо створення в Україні єдиної помісної православної церкви.