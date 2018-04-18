В Україні невдовзі може з'явитися Нацбюро фінансової безпеки: що потрібно знати про майбутній держорган (інфографіка)

Планується, що Національне бюро фінансової безпеки покладе край прискіпуванням до чесного бізнесу.

Найближчим часом український парламент розгляне проект Закону України "Про Національне бюро фінансової безпеки України".

На цьому наголосила голова комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна у своїй колонці в інтернет-виданні «Економічна правда».

Законопроект передбачає створення в Україні нового органу з протидії економічним злочинам, який притягуватиме до відповідальності виключно злісних неплатників, а прискіпування до добросовісних суб’єктів підприємницької діяльності унеможливить.

За її словами, сьогодні приводом для перевірки підприємства є, у тому числі, скарги та клопотання конкурентів і споживачів, а неузгоджені акти перевірок або висновки ревізорів, зроблені ще на етапі перевірки, стають підставою для реєстрації кримінальних проваджень.

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«З прийняттям законопроекту №8157 розпочати кримінальне провадження до повної процедури адміністративного та судового оскарження рішення податкового органу стане неможливим. І навіть узгоджена сума донарахованих податківцями податків, якщо вона після перевірки вчасно буде сплачена платником, не зможе бути використана в якості підстави для кримінального переслідування такого підприємця», – наголосила голова комітету.

Таким чином увагу нового органу буде сконцентровано виключно на системних, а головне, дійсно умисних правопорушеннях, у той час як помилки у податковій звітності чи інші незначні та несистемні недоліки в роботі підприємців виправлятимуться завдяки консультативній допомозі реформованої Державної фіскальної служби, заявила Южаніна.

«Завдяки такому підходу до відповідальності притягуватимуться виключно злісні неплатники, а прискіпування до добросовісних суб’єктів підприємницької діяльності стане неможливим. Більш того, системне вивчення природи зловживань та порушень надасть аналітикам НБФБ змогу виявляти так звані «законодавчі шпарини», у тому числі неоднозначність норм законодавства, економічне підґрунтя та юридичні умови, що дозволяють або навіть спонукають підприємців ухилятися від сплати податків або брати участь у побудові схем», – підкреслила Южаніна.

Як наголошується в інфографіці, яка описує суть законопроекту, основні зусилля нового органу передбачається зосередити на аналізі та вироблені стратегічних та тактичних аналітичних продуктів, які стануть основою для прийняття обґрунтованих рішень.

Також підкреслюється, що аналітичні процедури є безконтактними, без втручання в діяльність бізнесу. Вони спрямовані на виявлення негативних тенденцій та злочинних схем у сфері наповнення державного бюджету — при сплаті податків і зборів, а також у сфері витрачання бюджетних коштів — при розподілі та використанні державних грошей.

Крім того, наголошується, що увагу нового органу буде сконцентровано виключно на системних та умисних правопорушеннях.