"Черговий лохотрон": прокремлівський блогер назвав анексований Крим "помийкою"

"Коктебель банально занапастили, а винних покриває місцева влада, яку призначили зацікавлені чиновники", - пише блогер.

Російський блогер Олександр Горний, який є затятим прихильником анексії Криму, заявив, що в результаті діяльності окупантів у Криму півострів опинився в катастрофічному стані, що особливо стосується курортних міст.

Про це він написав у своєму блозі на "Ехо Москви".

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Так, Феодосії та Коктебелю було завдано непоправної шкоди, заявив блогер. За його словами, так звана влада ніяк не відреагувала на затоплення Коктебельської бухти нечистотами.

«Я просто оббив пороги Радміну і приймальні Аксьонова, щоб кримська влада звернула увагу і мінімізувала наслідки інциденту, але результат нульовий. Місцеві феодосійські і коктебелівські чиновники свідомо закрили очі на подію, щоб уникнути скандалу... Коктебель банально занапастили, а винних покриває місцева влада, яких призначили зацікавлені чиновники з Радміну», — пише Гірський.

«Феодосія і Коктебель найяскравіший приклад імпотентності кримської влади. Регіон за 4 роки просто убитий в мотлох, кадрова чехарда з наближених і кишенькових чиновників, як підсумок — люди більше не вірять «владі», — додав він.

Як повідомляв УНІАН, вчений передбачив Криму надзвичайну ситуацію через брак води. Проблема водопостачання Криму не вирішена і не може бути вирішена, поки не запрацює Північно-Кримський канал, зазначає вчений.