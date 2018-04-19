Порошенко: Росія не має права втручатися у церковні справи України

Президент зазначив, що наріжним каменем його передвиборчої кампанії було створення єдиної помісної української православної церкви.

Російська Федерація не має права втручатися у церковні справи України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент України Петро Порошенко на засіданні парламенту після ухвалення постанови про підтримку його звернення до вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію православної церкви в Україні.

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Він наголосив, що “держава не має права і не повинна втручатися у церковні справи”, і підкреслив: “А тим більше, іноземна держава не має права втручатися у церковні справи України”.

Після цього майже весь зал аплодував цим словам.

Також Порошенко підкреслив: “Якщо Москва оголошує Україну своєю канонічною територією, то чи це не є зазіханням на територіальну цілісність України, чи маємо право мовчки спокійно спостерігати за цими зазіханнями?”.

Крім того, президент зазначив, що “наріжним каменем передвиборчої кампанії президента України, так само як і більшості народних депутатів, було створення єдиної помісної української православної церкви”.

Нагадаємо, Верховна Рада України 19 квітня ухвалила постанову про підтримку звернення президента Петра Порошенка до вселенського патріарха Варфоломія І про надання Томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

У зверненні Порошенко просить патріарха Варфоломія надати православній церкві в Україні Томос до автокефалії. "Цей довгоочікуваний документ стане не лише торжеством православ'я, але й актом глибокої історичної справедливості, бо саме із Царгорода пролилося на нашу благословенну землю світло християнської віри", - йдеться в зверненні.