У Сенаті США Цукерберг визнав існування гонки озброєнь між Росією і Facebook - Кулеба

Якщо у тебе 2 млрд користувачів, як у Facebook, якщо ти знаєш про них більше, ніж вони самі про себе, і у тебе є технології прямого впливу на їхню поведінку, то ти небезпечний, вважає Кулеба.

Якби засновник Facebook Марк Цукерберг звернув увагу на те, що стає все більшим власником інформації, то вже в 2015 році почав би міняти Facebook так, щоб запобігти нинішній кризі.

Читайте такожСвіту потрібен новий соціальний договір користування мережею - Більдт

Про це в матеріалі журналу "Новое время" заявив Дмитро Кулеба, постійний представник України при Раді Європи. "У нас є всі підстави критикувати і інші платформи, без яких ми не уявляємо свого життя. Просто Цукерберг став обличчям кризи і публічно віддувається за всіх", - зазначив дипломат.

На думку Кулеби, Цукерберг і власники інших цифрових гігантів, "скуповуючи уми і конкуруючі платформи", встановили "монополії на продаж розваг, користі і комфорту". Дипломат зазначив, що сьогодні мала кількість компаній контролює велику кількість наших персональних даних. "Якщо у тебе два мільярди користувачів (Facebook) або півтора мільярда (YouTube), якщо ти знаєш про своїх користувачів більше, ніж знають про них держави і навіть більше, ніж вони самі знають про себе, якщо ти володієш технологіями прямого впливу на їхню поведінку і вибір, ти починаєш являти собою небезпеку", - підкреслив Кулеба.

Дипломат висловив думку, що слухання в Сенаті США, куди прийшов Цукерберг, стали поворотним моментом, тому що завершили найгострішу дискусію про доцільність законодавчого регулювання платформ накшталт Facebook. У Сенаті Цукерберг визнав наявність гонки озброєнь між Росією і Facebook і пообіцяв інвестувати в те, щоб мережа ставала більш захищеною і менш зручною для маніпуляцій, зазначив дипломат. "І регулювання соцмереж, і визнання гонки озброєнь - це хороші новини для України", - підсумував Кулеба.

Повну версію матеріалу читайте в новому випуску журналу "Новое ввремя" від 19 квітня 2018 року.