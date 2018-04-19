Нардеп-утікач Онищенко стверджує, що партія Яценюка "купила" вибори в Раду за $40 мільйонів

Онищенко також розповів, як Порошенко доручив йому організувати піар-кампанію проти Яценюка. Сам екс-прем'єр вже відреагував на ці заяви нардепа-втікача.

Нардеп Олександр Онищенко розкрив схему, за якою "Народний фронт" міг профінансувати свою передвиборчу кампанію в 2014 році.

Про це йдеться в його книзі "Петро П'ятий", уривок з якої опублікувало видання "Страна.ua".

Перед парламентськими виборами восени 2014 року Арсеній Яценюк, який очолює нині "Народний фронт", вже був прем'єр-міністром України. За результатами голосування його партія посіла перше місце за партійними списками.

Гроші на ці вибори - близько 40 мільйонів доларів - потрапили в партійну касу за рахунок комерційного продажу газу, який призначався для населення за пільговою ціною, стверджує Онищенко.

Ось як він описує конструкцію заробітку:

"Компанія "Карпатигаз", підписала контракт з "Укргазвидобуванням", видобуває близько 1 млрд кубометрів газу в рік. Однак по балансу заплановано було 800 млн кубометрів на рік. Все, що було здобуто зверху цієї норми, а це близько 200 млн кубометрів, - компанія віддала на потреби населення за заниженою, комунально-побутовою ціною. Це додатковий газ, видобутий понад норми, а якщо отримуєш більше, то повинен продати надлишок за низькою ціною. Але наднормативні 200 млн кубометрів, які пішли на потреби населення, повернули і передали в комерційний продаж, а заробіток в 40 мільйонів доларів було направлено на потреби виборчої кампанії. Це не просто цифра на папері. Це бюджет виборчої кампанії "Народного фронту" в 2014 році", - пише нардеп у своїй книзі.

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На його думку, 40 мільйонів - рівно стільки знадобилося, щоб привести до влади нове покоління "еліт", яке отримало негласну назву "партія війни".

Онищенко каже, що вся ця схема чітко задокументована і її легко підняти і оформити кримінальну справу за бажання НАБУ.

Крім схеми фінансування "Народного Фронту", Онищенко розповів, як Петро Порошенко доручив йому організувати піар-кампанію проти тодішнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

Як пише Онищенко, коли президент дізнався, що підконтрольні Яценюку люди продали газ для потреб населення за комерційною ціною, він "був у шоці". Ці гроші - 40 мільйонів доларів - за інформацією нардепа, допомогли НФ перемогти на виборах у парламент 2014 року, потіснивши президентський БПП.

Після цього Порошенко поклав на Онищенка зобов'язання фінансувати інформаційну кампанію з дискредитації Яценюка, якою нардеп, за його словами, займався майже рік.

"В той період по всій країні пройшла дражлива і скандальна кампанія білбордів "Біжи, кролику, біжи!", на телеекранах крутили проплачені сюжети про корупцію і неефективність уряду Яценюка, почалися вуличні акції протесту проти його регуляторних рішень", - розповідає Онищенко.

За його словами, загальний бюджет кампанії склав 30 мільйонів доларів - по три мільйони в місяць: "Гроші йшли не тільки на замовні тексти і сюжети в ЗМІ, на рекламну бордову кампанію, але також на гонорар депутатам та іншим акторам, які підігравали в цьому спектаклі.

У свою чергу, колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вже прокоментував інформацію з книги нардепа-втікача Олександра Онищенко, відзначивши, що це "не перша його брехня".

"Чергові зізнання Онищенка – це продовження брудної і цинічної кампанії проти мене і "Народного фронту. Це не перша його брехня в інтересах спецслужб Росії, які продовжують активно використовувати Онищенка у своїх інтересах", - написав Яценюк у Facebook.

"Мій уряд був дискредитований Онищенком і його бізнес-партнерами за корупційних 30 млн доларів, про що він сам особисто зізнався. Це явка з повинною. Моя фракція ще понад рік тому передала звернення до НАБУ з вимогою розслідувати злочини Онищенка. Заява про крадіжку ним 40 млн доларів на схемі «Карпатигаз» - це юридичне зізнання у скоєнні злочину. Він має нести кримінальну відповідальність за законом", - стверджує Яценюк. "Ні я, ні партія «Народний Фронт» ніколи не мали жодних фінансових та політичних взаємин із особою на прізвище Онищенко. Кожна з наведених мною тез має документальне підтвердження", - підкреслив лідер "Народного фронту".