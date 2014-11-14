Росія передумала відправляти сьомий "гумконвой"

Про це повідомили в так званому прес-центрі "Новоросія".

"Сьогодні конвой не приїде, і завтра теж не очікується. Ми не знаємо, коли він прибуде", - заявили у відомстві бойовиків, повідомляє Росбалт.

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Як повідомляв УНІАН, сьомий за рахунком російський «гуманітарний конвой» повинен був приїхати на Донбас сьогодні, 14 листопада.