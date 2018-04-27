Тимошенко: Тарифи на комунальні послуги будуть знижені наступного дня після виборів президента

У перший тиждень роботи нового Президента України тарифи на житлово-комунальні послуги будуть знижені до адекватного рівня.

Про це лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила на своїй сторінці у Facebook, відповідаючи на запитання користувача щодо величезної заборгованості населення за комунальні послуги.

«Перші кроки, які будуть зроблені упродовж першого тижня – буде списаний борг бідних людей за ЖКГ! Тому що наявність цього боргу свідчить про непосильність встановлених тарифів для людей. І для того, щоб за ними розрахуватися, бідним людям скоро доведеться продавати свої нирки. Ми знімемо з них цей тягар», – сказала вона.

Політик пояснила, що борг за комунальні послуги був зумовлений не об’єктивним ринком, а «виключно бажанням вузької групи людей заробити надприбутки».

Окрім того, лідер партії повідомила, що після приходу до влади «Батьківщина» знизить тарифи на газ до рентабельної адекватної ціни, яка буде повністю прибутковою, забезпечуватиме розвиток галузі і становитиме 80-90$ за тис. куб.м.

«Люди, які отримують сьогодні субсидії, продовжуватимуть їх отримувати і не платитимуть за газ більше, ніж сьогодні», – пояснила парламентарій.

Юлія Тимошенко також прокоментувала питання тарифів на електроенергію. Вона зазначила, що схема «Роттердам+» буде ліквідована наступного дня після приходу нового президента до влади.

«З відповідальністю всіх, хто був замішаний в цій гіперкорупційній оборудці», – зауважила політик.

На своїй сторінці у Facebook вона зазначила, що, на жаль, змінити вбивчу тарифну політику для українців неможливо, поки чинна влада не піде в небуття.

«Але їм залишилося недовго. Приблизно рік», – написала лідер «Батьківщини».

Політик пояснила, що є люди, які апріорі не в змозі платити за комунальні послуги.

«Жорсткі тарифи і несправедлива система нарахування субсидій ставлять їх на межу банкрутства. Коли у людини немає жодних джерел, щоб платити, і нестачу не компенсують субсидії, коли цей тягар доводить людей до самогубства – тоді держава має допомогти і списати борги. Кожен такий випадок буде розглядатися окремо. А якщо людина має доходи і просто не платить за ЖКГ – це вже інший контекст, і жодного списання боргів для таких людей не буде», – сказала народний депутат.