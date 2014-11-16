У Києві відбулася акція проти окупації Росією територій України і Грузії

У Києві відбулася акція проти російської окупації територій України і Грузії. На Михайлівській площі зібралися три сотні людей, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Мітингувальники з українськими та грузинськими прапорами закликали зупинити анексію Криму й Абхазії.

Ця акція стала реакцією на останні події в Грузії. Росія подала пропозицію про об'єднання освітнього, інформаційного простору та армії з Абхазією, що означає повну анексію території.

Такі акції одночасно проходили в Тбілісі, Берліні та інших містах. Учасники кажуть, вони не змирились з анексією територій і будуть протистояти агресору.

Читайте такожБільдт порівняв Путіна з Хусейном"Це загальна тенденція, сьогодні ризикують практично всі сусіди Російської Федерації. Хто намагається підняти голову – він ризикує бути анексованим, захопленим, окупованим", - пояснив організатор акції Олег Саакаян.

До київських протестувальників доєднався колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі. Він наголосив, що саме Майдан став початком новітньої не лише української, а й світової історії. І саме у Києві було поховано надії Росії знову стати імперією.

"Я впевнений, що Україна подолає всі складнощі, це приголомшливий найсміливіший народ. Найбільш боєздатний, народ, який явив дива героїзму проти чуми ХХ століття, який щодня рятує Європу від нової імперії зла, нового татаро-монгольського іга. Це Україна", - сказав Саакашвілі.