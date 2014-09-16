В Україну прибула місія Євросоюзу з питання безвізового режиму

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення прес-служби представництва ЄС в Україні.

Як повідомляється, посол ЄС в Україні Ян Томбінський разом з заступником міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції України Оленою Зеркаль вітали сьогодні групу експертів з Європейської комісії, держав-членів ЄС та ФРОНТЕКС, які будуть оцінювати стан імплементації плану дій щодо лібералізації візового режиму в Україні.

Це перший експертний візит, який триватиме до 26 вересня і зосередиться на питаннях міграції, надання притулку, безпеки документів та управління кордонами.

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Зазначається, що обидві сторони підкреслили важливість просування вперед у реалізації реформ, передбачених у плані дій щодо лібералізації візового режиму, незважаючи на кризову ситуацію в Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, 20 серпня Кабінет міністрів України на засіданні затвердив програму про перехід до другої фази безвізового режиму з Європейським союзом.