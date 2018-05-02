Екс-посол США в Росії після візиту до Києва розповів, чому Україна лякає Путіна

Вільні і справедливі вибори стануть важливим етапом демократичної консолідації України, тому Путін цього боїться і намагатиметься використати ці вибори, щоб сіяти хаос.

Україна залишається на передовій у війні між путінізмом і демократією і ця демократія на кордоні з Росією загрожує Путіну і його управлінській системі.

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Про це пише Майкл Макфол, дослідник Стенфордського університету і колишній посол США до Росії у статті для The Washington Post, передає Голос Америки.

"Провівши тиждень в Києві, я розумію чому Україна лякає Путіна. Ця слов’янська нація з певною спільною з Росією історичною та культурною спадщиною, тепер будує демократію", - пише аналітик.

Макфол описує, як він спостерігав суперечку українських парламентарів щодо плюсів та мінусів певного законопроекту. "В Росії такого більше немає", - наголосив він.

"Я також зустрічався з двома десятками лідерів неурядових організацій, які працюють над подоланням корупції та дезінформації. Українське громадянське суспільство залишається потужним, незалежним і є тією силою, яка може стримувати державу й впливати на державну політику. Свідчень такого в Росії також мало. Я також чув, як українські політики скаржаться на те, що олігархи володіють телевізійними каналами. Однак, немає такого, щоб один олігарх чи держава володіла всіма ЗМІ. Такої конкуренції ЗМІ та плюралізму більше не існує в Росії", - пише політик.

Макфол описує різні оцінки, які лунають в Україні стосовно реформ президента Порошенка, а також щодо програми МВФ, але найбільше його вразила сама наявність дискусії з важливих громадських питань. "В Росії такого вже не відбувається", - зауважив Макфол.

"Ці лідери, партії та фракції готують свої аргументи для виборців на президентські вибори, заплановані на наступний рік, лише за декілька місяців після парламентських виборів. І ось що цікаво: ніхто не знає, хто виграє. Так мають працювати демократії – і саме цього не було на виборах президента Росії. Ця демократія на кордоні з Росією загрожує Путіну і його управлінській системі. Якщо демократія запрацює в українців, це стане натхненням і для росіян. Тому, Путін наполегливо руйнує цей крихкий демократичний проект шляхом окупації, економічного тиску і пропагандою", - наголошує Макфол.

Наступна основна битва в міжнародній війні ідей, на думку дослідника, відбудеться під час президентських виборів в Україні.

Кремль та його ставленики підтримуватимуть певних кандидатів, розпалюватимуть ворожнечу в українському суспільстві і будуть сіяти сумніви щодо свободи й справедливості голосування в Україні ще масштабніше, ніж вони намагалися це робити, втручаючись у вибори в США 2016 року.

Багато українців цього тижня мені сказали, що ці вибори є найбільш важливими і небезпечними за всю пострадянську історію України, зауважує Макфол.

Путін намагається використати ці вибори, щоб сіяти хаос, безлад і сумніви в демократії.

Щоб допомогти Україні провести мирні, законні, вільні та справедливі вибори, Макфол радить США та союзникам:

фінансувати проекти, спрямовані проти дезінформації, ініціативи з прозорості виборів і спостереження за ними;

«Велика сімка», куди не входить Росія, має публічно і заздалегідь заявити про намір запровадити санкції та інші засоби впливу, щоб покарати Росію за втручання до виборів в Україні;

західні лідери мають однозначно заявити, що вони не підтримують окремих кандидатів у виборах, а лише процес;

західні демократії мають почати формувати новий пакет економічної, військової та політичної допомоги, який буде виділено одразу після виборів, для того, щоб підтримати нового демократично обраного президента. Період одразу після виборів стане часом втілення необхідних економічних реформ.

Вільні і справедливі вибори стануть важливим етапом демократичної консолідації України, переконаний Макфол. Тому Путін цього боїться і тому демократії Заходу мають їх підтримати.