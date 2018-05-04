Злякалися за Кримський міст: у ФСБ пояснили масові перевірки суден, що прямують до України

08:44, 04 травня 2018
Політика
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Окупанти шукають контрабанду і зброя / УНІАН

Про це заявили в прикордонному управлінні ФСБ Росії, передає "Інтерфакс".

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"Робота органів ФСБ Росії на цьому напрямку обумовлена необхідністю запобігання спроб проникнення осіб, причетних до міжнародних терористичних і екстремістських організацій, незаконних мігрантів, контрабандного переміщення на територію нашої країни зброї, боєприпасів, забезпечення безпеки мореплавства, а також будівництва Кримського мосту", - йдеться в повідомленні.

При цьому в ФСБ ще й полякали екіпажі кораблів можливими "провокаціями" з боку України.

"Ми знаходимо повне порозуміння в іноземних моряків важливості реалізації даних заходів і, в свою чергу, попереджаємо їх про можливі провокації в Азовському морі з боку українських силовиків", - заявили в ФСБ.

Нагадаємо, раніше Держприкордонслужба України повідомила, що російські прикордонники щодня зупиняють для перевірки та ідентифікації екіпажу по кілька іноземних суден, які прямують до України.

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Теги: #Крим#кораблі