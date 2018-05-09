Росія в 2014 році планувала розчленувати Україну на кілька шматків - Порошенко

Також Порошенко заявив, що регулярна армія РФ вторглась в Україну влітку 2014 року, оскільки АТО на Донбасі наближалась до свого переможного завершення.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія навесні 2014 року планувала розчленувати Україну на декілька шматків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час акції «Перша хвилина миру» у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

«Навесні чотирнадцятого року Росія планувала розчленувати Україну на декілька шматків. Ми зірвали цей підступний план», - заявив він.

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Порошенко зазначив, що українці «вгризлися в землю, вцементувалися в карту Європи та світу, пустили настільки міцне коріння, що жодна сила не здатна викорчувати нас із нашого законного та природного місця, на якому ми живемо вже тисячі років».

Президент нагадав, що російська регулярна армія вторглась в Україну влітку 2014 року, оскільки АТО на Донбасі наближалась до свого переможного завершення.

«Улітку чотирнадцятого, ретельно підготувавши операцію, одразу після виборів президента ми звільнили майже дві третини Донбасу, який до того був окупований майже увесь. АТО вже тоді наближалася до переможного завершення. І саме це стало причиною вторгнення в Україну російських регулярних частин», - заявив він.

За словами президента, відтоді армія України зміцніла і в рази і в порядки, і надійно тримає оборону супроти найбільшої на континенті армії, армії Російської Федерації як країни-агресора.

«Ми обов'язково переможемо, ми переможемо і цього разу. Іншою ціною, іншим способом, іншими засобами. Не лише військовими, не лише оборонними, а й політико-дипломатичними», - заявив він.