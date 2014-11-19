Колишньому прем'єру Казахстану пред'явлено звинувачення у корупції
Колишньому прем'єр-міністру Казахстан Серіку Ахметову пред'явлено звинувачення в корупції, він поміщений під домашній арешт.
Про це повідомляє казахстанське видання Tengrinews.kz з посиланням на агентство у справах державної служби та протидії корупції.
Як наголошується в повідомленні, звинувачення пред'явлені в рамках розслідування низки корупційних кримінальних справ відносно колишніх керівників Карагандинської області і Караганди, а також глав декількох великих корпорацій.
"У рамках розслідуваних справ обвинувачення пред'явлено Серіку Ахметову, стосовно нього судом району Казибек бі Караганди санкціонований запобіжний захід - домашній арешт",- йдеться в повідомленні.
Раніше Серік Ахметов обіймав посади міністра оборони, прем'єр-міністра, першого віце-прем'єра Казахстану і глави адміністрації Карагандинської області.