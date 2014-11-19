Колишньому прем'єру Казахстану пред'явлено звинувачення у корупції

10:33, 19 листопада 2014
Політика
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Колишньому прем'єр-міністру Казахстан Серіку Ахметову пред'явлено звинувачення в корупції, він поміщений під домашній арешт.

Экс-премьеру Казахстана предъявили обвинение / фото tengrinews.kz\

Про це повідомляє казахстанське видання Tengrinews.kz з посиланням на агентство у справах державної служби та протидії корупції.

Як наголошується в повідомленні, звинувачення пред'явлені в рамках розслідування низки корупційних кримінальних справ відносно колишніх керівників Карагандинської області і Караганди, а також глав декількох великих корпорацій.

"У рамках розслідуваних справ обвинувачення пред'явлено Серіку Ахметову, стосовно нього судом району Казибек бі Караганди санкціонований запобіжний захід - домашній арешт",- йдеться в повідомленні.

Раніше Серік Ахметов обіймав посади міністра оборони, прем'єр-міністра, першого віце-прем'єра Казахстану і глави адміністрації Карагандинської області.

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