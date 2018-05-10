МЗС про ігнорування Росією рішення суду в Гаазі щодо компенсації збитків за анексію Криму: сховатися в кущах не вийде

Зазначається, що Росія ігнорувала засідання та не надавала жодних пояснень суду.

В МЗС нагадали, що 9 травня постійний Третейський суд у м. Гаага видав оголошення про прийняття рішення по суті у позові групи 19 українських осіб проти РФ щодо протиправної експропріації їхнього майна внаслідок окупації Криму.

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Росії не вдасться сховатися в кущах, ігноруючи процеси проти неї, написала на своїй сторінці у Facebook заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"Росія стає дедалі боягузливішою. Усвідомивши, що відповіді за неправомірну експропріацію не уникнути, Росія ігнорує цей та майже всі інші інвестиційні процеси проти неї. Як і у військових діях, Росія ховається в кущах і прикидається, що "нас тут нєт". Але не вийде, якби вони не старалися, наголосила вона.

"Протиправна окупація має свою ціну. Тягар агресії буде ставати для Росії все більшим. Це лише перша перемога", - додала Зеркаль.

Як повідомляв УНІАН, Третейський суд у Гаазі постановив, що Російська Федерація має відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Раніше повідомлялося, що у цій справі йдеться про суму 159 мільйонів доларів.