"Україна Зараз": Кабмін схвалив бренд для презентації України у світі (фото)

На основі бренду буде розроблений модульний бренд-бук, який стане свого роду єдиним голосом України по всьому світу.

Кабінет міністрів України схвалив розроблений спільно з експертами бренд «Ukraine NOW UA» («Україна Зараз»), який стане основою презентації України в світі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення представив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Команда уряду, Мінінформполітики, експерти працювали над створенням бренду «Україна Зараз». Робота завершена. Це буде бренд України у світі», - сказав він.

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Передбачається, що на основі бренду буде розроблений модульний бренд-бук, який стане свого роду єдиним голосом України по всьому світу.

Логотип бренду розроблено таким чином, аби його було легко використовувати не тільки для презентацій та інформаційних продуктів, а й навіть як наліпки на будь-які речі – від туристичних сумок до автобусів та літаків.