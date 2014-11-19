Клімкін: "Женевський формат" є доречним, якщо буде зорієнтованим на результат

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав журналістам.

"Я вважаю, що "женевський формат" може бути основою для подальших консультацій, якщо він зорієнтований на результат", - сказав Клімкін.

Разом з тим, він прокоментував заяву прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова про те, що Росії потрібні гарантії щодо невступу України в НАТО. "Пєсков може казати все, що завгодно, це його справа як речника", - сказав Клімкін.

Читайте такожПольща пропонує новий "веймарський" формат переговорів щодо конфлікту в УкраїніПри цьому він нагадав, що "Росія здійснила акти агресії проти України, і це стосується не тільки Донбасу, це насамперед стосується анексії і окупації Криму, з цього все почалося".

Раніше, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав "женевський формат" пройденим етапом.