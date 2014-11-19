Клімкін: "Женевський формат" є доречним, якщо буде зорієнтованим на результат
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що "женевський формат" консультацій з врегулювання ситуації на сході України повинен бути зорієнтованим на результат.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав журналістам.
"Я вважаю, що "женевський формат" може бути основою для подальших консультацій, якщо він зорієнтований на результат", - сказав Клімкін.
Разом з тим, він прокоментував заяву прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова про те, що Росії потрібні гарантії щодо невступу України в НАТО. "Пєсков може казати все, що завгодно, це його справа як речника", - сказав Клімкін.
Читайте такожПольща пропонує новий "веймарський" формат переговорів щодо конфлікту в УкраїніПри цьому він нагадав, що "Росія здійснила акти агресії проти України, і це стосується не тільки Донбасу, це насамперед стосується анексії і окупації Криму, з цього все почалося".
Раніше, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав "женевський формат" пройденим етапом.