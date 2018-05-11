Савченко у СІЗО втратила 17 кг й перенесла операцію – сестра

За словами сестри, Надія Савченко раніше важила 85 кг, а зараз - 68.

Нардеп Надія Савченко, яка перебуває у СІЗО за підозрою у підготовці терактів і голодує, втратила 17 кг, а також перенесла операцію на зубі.

Про це "Українській правді" повідомила її сестра Віра Савченко. "Надія 68 кг зараз має. Вона була 85, зараз 68. Вона вживає активно вітаміни і деякі інші препарати, як кальцій кораловий у таблетках, оскільки їй зробили операцію на зубі. А приймати антибіотики без вітамінів не можна", - сказала вона.

Віра зазначила, що у Надії "покришились зуби ще під час голодування у Росії, і вона їх так і не встигла зробити".

"Зараз їй зробили операцію. Вона була на минулому тижні. Зараз Надія почувається нормально", - сказала Віра.

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Савченко також зазначила, що сьогодні Надія святкує день народження.

"Ми з мамою принесли їй торт, і я сподіваюсь, що вона його скуштує", - сказала Віра.

Вона відмовилася коментувати, хто представлятиме інтереси Савченко у суді 14 травня, оскільки від неї пішли адвокати Олег Соловей і Дмитро Бугай.

"Суд 14 травня, о13:00. Іншого не коментую. Це рішення Надії. І вона попросила мене (не коментувати – ред.). Вона все скаже сама на суді", - підсумувала Віра.