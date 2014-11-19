Уряд схвалив проект указу про одностороннє позначення кордону між Україною та РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак після засідання уряду.

Відповідаючи на запитання, чи схвалив Кабінет міністрів відповідне рішення, міністр Кабінету міністрів сказав: “схвалили, але з правками». За його словами, правки стосуються того, що «ми в односторонньому порядку це робимо, і далі Кабінету міністрів доручено розробити заходи”.

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