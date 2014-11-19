Уряд схвалив проект указу про одностороннє позначення кордону між Україною та РФ
15:57, 19 листопада 2014Політика
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Уряд України схвалив проект указу президента України, який передбачає початок проведення одностороннього позначення лінії державного кордону між Україною і Росією.
Україна в односторонньому порядку позначить кордони з Росією / dpsu.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак після засідання уряду.
Відповідаючи на запитання, чи схвалив Кабінет міністрів відповідне рішення, міністр Кабінету міністрів сказав: “схвалили, але з правками». За його словами, правки стосуються того, що «ми в односторонньому порядку це робимо, і далі Кабінету міністрів доручено розробити заходи”.
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