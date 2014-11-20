РНБО: Бойовики на Донбасі знаходяться в стані підвищеної бойової готовності (мапа АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ситуація у зоні АТО залишається напруженою. Терористи та Збройні сили РФ - у стані підвищеної бойової готовності», - сказав він.

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Також, за словами Лисенка, збільшилась кількість обстрілів сил АТО.

Раніше повідомлялось, що бригада бойовиків "Призрак" планує оточення Дебальцевого. Протягом останніх діб в районі бойових дій на Донеччині зафіксовано 49 обстрілів російсько-терористичними військами позицій українських військ.

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