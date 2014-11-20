РНБО: Бойовики на Донбасі знаходяться в стані підвищеної бойової готовності (мапа АТО)
13:26, 20 листопада 2014Політика
0 0
Бойовики та російські війська перебувають у стані підвищеної бойової готовності та збільшили кількість обстрілів позицій сил АТО.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Ситуація у зоні АТО залишається напруженою. Терористи та Збройні сили РФ - у стані підвищеної бойової готовності», - сказав він.
Читайте такожСили АТО посилюють оборону Маріуполя
Також, за словами Лисенка, збільшилась кількість обстрілів сил АТО.
Раніше повідомлялось, що бригада бойовиків "Призрак" планує оточення Дебальцевого. Протягом останніх діб в районі бойових дій на Донеччині зафіксовано 49 обстрілів російсько-терористичними військами позицій українських військ.
Інформація станом на 20 листопада / rnbo.gov.ua
Повну версію мапи можна подивитися тут.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter