В ОБСЄ вважають, що їх місію обстріляли на українському блокпосту, але не звинувачують сили АТО

Про це на брифінгу в Києві розповіли глава СММ ОБСЄ Ертугрул Апакан і речник місії Майкл Боцюрків, повідомляє «Українська правда».

Вони зазначили, що це окремий інцидент і він не носить системний характер. Оскільки українські правоохоронці збираються розслідувати цей інцидент, експерти зазначили, що хочуть мати доступ до матеріалів розслідування.

Представники місії ОБСЄ зазначили, що наразі нікого не звинувачують у тому, що сталося. Вони лише зазначили, що цей інцидент стався на блокпосту, який, за їхніми даними, контролюється українськими військовими.

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Також представники місії ОБСЄ повідомили, що її склад буде розширено із 300 до п'яти сотень спостерігачів.

Як відомо, раніше в ОБСЄ заявили, що неподалік Мар'їнки, яку контролюють сили АТО, їхні спостерігачі потрапили під обстріл військових.

У Раді національної безпеки і оборони називають обстріл спостерігачів ОБСЄ провокацією терористів.