В ОБСЄ вважають, що їх місію обстріляли на українському блокпосту, але не звинувачують сили АТО
Представники моніторингової місії ОБСЄ сподіваються на об'єктивне розслідування українською стороною інциденту із обстрілом її спостерігачів.
Про це на брифінгу в Києві розповіли глава СММ ОБСЄ Ертугрул Апакан і речник місії Майкл Боцюрків, повідомляє «Українська правда».
Вони зазначили, що це окремий інцидент і він не носить системний характер. Оскільки українські правоохоронці збираються розслідувати цей інцидент, експерти зазначили, що хочуть мати доступ до матеріалів розслідування.
Представники місії ОБСЄ зазначили, що наразі нікого не звинувачують у тому, що сталося. Вони лише зазначили, що цей інцидент стався на блокпосту, який, за їхніми даними, контролюється українськими військовими.
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Також представники місії ОБСЄ повідомили, що її склад буде розширено із 300 до п'яти сотень спостерігачів.
Як відомо, раніше в ОБСЄ заявили, що неподалік Мар'їнки, яку контролюють сили АТО, їхні спостерігачі потрапили під обстріл військових.
У Раді національної безпеки і оборони називають обстріл спостерігачів ОБСЄ провокацією терористів.