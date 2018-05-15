Порошенко потролив окупантів, коментуючи відкриття Кримського мосту

Президент заявив, що міст знадобиться окупантам, коли "вони будуть терміново залишати наш Крим".

Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво Керченського моста є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.

"Особливо цинічним є той факт, що його відкриття відбувається напередодні чергової річниці депортації кримськотатарського народу сталінським режимом", - пише на своїй сторінці у Facebook глава держави.

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Порошенко наголосив, що незважаючи на спроби Москви легітимізувати тимчасову окупацію Кримського півострова, послідовні рішення цілої низки міжнародних судових інстанцій підтверджують – тягар вчиненого міжнародного злочину для Росії лише зростатиме.

"Україна і надалі послідовно захищатиме свої позиції. Нагадаю, на моє доручення до Арбітражного Трибуналу Конвенції ООН з морського права було подано клопотання про захист суверенних інтересів України, зокрема, у зв’язку із протиправним зведенням Керченського моста", - пише президент.

Також він нагадав, що російська влада намагається втягнути у свої інфраструктурні авантюри й окремих представників європейського бізнесу.

"А міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим", - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 15 травня, президент Росії Володимир Путін взяв участь у церемонії відкриття Кримського мосту. Він за кермом КамАЗа очолив колону з вантажівок, яка проїхала "дітищем" окупантів.