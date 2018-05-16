США засуджують будівництво Росією Керченського мосту

У Держдепі підкреслили, що Крим є частиною України, а будівництво мосту відбувалося без дозволу української сторони.

Держдеп США засудив будівництво та часткове відкриття Росією Керченського мосту між Росією та окупованим Кримом.

Про це повідомила офіційний представник Державного департаменту США Хізер Ноєрт.

У Держдепі підкреслили, що Крим є частиною України, а будівництво мосту відбувалося без дозволу української сторони.

"Будівництво Росією Керченського мосту свідчить про постійну готовність РФ порушувати норми міжнародного права", - зазначила Ноєрт.

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Вона зазначила, що Керченський міст відображає не лише спробу Росії закріпити незаконне захоплення та окупацію Криму. Він також ускладнює навігацію в Керченській протоці, яка єдиним шляхом до територіальних вод України в Азовському морі, обмежуючи розмір кораблів, що можуть там проходити.

"Ми закликаємо Росію не обмежувати цей судохідний коридор", - наголосили в Держдепі.

Ноєрт нагадала, що США ввели санкції проти низки осіб та компаній, причетних до цього проекту. "Ці та інші санкції, пов'язані з Кримом, залишаться чинними, поки росія не поверне контроль над півостровом Україні", - зазначила вона.

Також США вкотре підтвердили свою прихильність суверенітету й територіальній цілісності України та нагадали про вираження цього зобов'язання міжнародним співтовариством у Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262.

Відео: U.S. Department of State

Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент РФ Володимир Путін заявив одразу після анексії Криму - в березні 2014 року. Його обіцяли спорудити до 2018 року, а здати в експлуатацію - влітку 2019-го.

Сьогодні, 15 травня, Путін відкрив Керченський міст.

Прокуратура АРК перевіряє низку європейських компаній на предмет постачання ними обладнання для незаконного будівництва Росією мосту на тимчасово окуповану територію Криму.