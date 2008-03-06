Фракції парламенту підписали Протокол взаєморозуміння

Сьогодні у Верховній Раді підписано Протокол порозуміння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після відкриття пленарного засідання повідомив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

При цьому він зазначив, що лідерами фракцій висловлюються деякі застереження до протоколу порозуміння.

В той же час, за його словами, протокол набирає чинності після ухвалення постанови щодо НАТО.

А.ЯЦЕНЮК також позитивно оцінив той факт, що ВР відновила свою роботу.

«Це, нарешті, відбулося», - сказав він.