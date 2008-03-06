Сталося! Верховна Рада почала роботу

Верховна Рада України нарешті поновила роботу. Спікер Арсеній Яценюк відкрив пленарне засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі зареєструвалися 446 народних депутатів.

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що сьогодні у Верховній Раді підписано Протокол порозуміння.

При цьому він зазначив, що лідерами фракцій висловлюються деякі застереження до протоколу порозуміння.

В той же час, за його словами, протокол набирає чинності після ухвалення постанови щодо НАТО.

А.ЯЦЕНЮК також позитивно оцінив той факт, що ВР відновила свою роботу.

«Це, нарешті, відбулося», - сказав він.

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про рішення щодо вступу України до організації Північноатлантичного договору (НАТО)».

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 248 із 423 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Не голосувала у повному складі фракція КПУ.

За постанову проголосували 175 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 34 з БЮТ, 19 депутатів з НУ-НС та 20 депутатів з Блоку Литвина.

Проектом передбачено, що рішення щодо міжнародного договору про вступ України до НАТО приймається лише за наслідками всеукраїнського референдуму, який може проводитися за народною ініціативою відповідно до закону України «Про всеукраїнський референдум». Також документом передбачено, що голова Верховної Ради України має повідомити генерального секретаря НАТО про це рішення парламенту України.

Виступаючи з мотивів голосування, лідер ПР Віктор Янукович заявив, що радий, що парламент підтримав запропонований регіоналами проект постанови щодо НАТО. “Зазначений проект є свідченням того, що ми відстоювали й будемо відстоювати право народу вирішувати питання щодо приєднання до НАТО, та закріплює можливість будь-яких дій влади щодо приєднання до НАТО тільки після референдуму”, - сказав Янукович.

“Поект Яценюка був, але нічого...” – відреагував на це спікер ВР.

Після цього Яценюк заявив, що парламент робить перерву на проведення Погоджувальної ради, на якій (о 15.15) фракції мають визначити порядок денний ВР. Вечірнє пленарне засідання почнеться о 16.00, - уточнив спікер.