Прокуратура завтра вранці скерує до суду клопотання про арешт Вишинського

Керівник РІА «Новости Україна» буде доставлений в суд для обрання запобіжного заходу.

Прокуратура завтра вранці скерує до суду Херсона клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту керівнику російського інформаційного агентства РІА «Новости Україна» Кирилу Вишинському.

Про це прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вчиненні державної зради керівнику РІА «Новости Україна» буде скеровано до Херсонського міського суду зранку 17 травня», - написала Сарган.

"Також до суду буде доставлений підозрюваний для обрання запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на арешті», - заявила вона.

Читайте такожУ справі про держзраду керівника "РИА Новости Украина" викликали на допит 47 осіб

Як повідомляв УНІАН, 15 травня СБУ провела слідчі дії в офісі РІА «Новости Україна» в Києві. Було затримано директора РІА «Новости Україна» Вишинського, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року у Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За повернення Криму». Після повернення з Криму у 2014 році Вишинський за участю ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

За даними СБУ, Вишинський виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. євро. Пізніше у СБУ уточнили, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності - це тільки доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця.