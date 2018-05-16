Депутати розповіли журналістам, як часто їм перепадало на горіхи (відео)

На питання про те скільки охоронців, нардепи відповідати здебільшого відмовлялися.

Депутати якщо б'ються, то між собою, бо ж простим смертним до недоторканних зась. Журналісти ТСН випитали у народних обранців, скільки охоронців їх захищають і чи брали вони участь у бійках поза депутатським життям.

Зокрема нардеп Михайло Добкін згадує, що востаннє йому дісталося біля будівлі ICTV. А також розповів, що недавно дав коту, бо той вкрав їжу зі столу.

На питання про те скільки охоронців, нардепи відповідати журналістам здебільшого відмовлялися.

Крім цього, народні обранці вважають, що бити самому не варто, а краще передати цю функцію охоронцям.