Яценюк сподівається, що криза пішла парламенту на користь

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що український парламент пережив одну з найгостріших криз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради.

«Я сподіваюся, що з цієї кризи ми вийшли тільки сильнішими», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Голова ВР нагадав, що о 15.15 відбудеться засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту, а о 16.00 буде відкрито вечірнє засідання парламенту.

Як повідомляв УНІАН, із січня фракції Партії регіонів і КПУ блокували трибуну Верховної Ради протестуючи проти планів керівництва України щодо приєднання до Плану дій про членство в НАТО.

Партія регіонів наполягала на прийнятті проекту постанови про обов’язкове проведення референдуму не лише щодо вступу України в НАТО, але й щодо приєднання країни до Плану дій про членство в НАТО.

У свою чергу А.ЯЦЕНЮК вніс альтернативний проект постанови, яким передбачено, що рішення щодо вступу України до НАТО приймається лише за наслідками всеукраїнського референдуму, який може проводитися за народною ініціативою.

Цей документ і був прийнятий сьогодні, 6 березня, парламентом.