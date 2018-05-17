Суд повернув Насірову внутрішній паспорт та продовжив запобіжний захід
Суд продовжив обов’язки, покладені на колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.
Про це повідомив адвокат екс-посадовця Любомир Дроздовський, пише Українська правда.
"Обов’язки продовжено ще на два місяці", – пояснив він.
Відповідне клопотання обвинувачення в середу, 16 травня, розглядав Шевченківський районний суд Києва.
Насіров зобов'язаний носити електронний браслет, не відлучатись з Києва, здати закордонні паспорти, прибувати за викликом до слідчого, судді чи прокурора та повідомляти про зміну місця проживання.
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Дроздовський додав, що захист подавав клопотання про скасування обов’язків, але суд його не задовольнив.
"Наша позиція була, що їх потрібно було скасувати… об’єктивно з нашого боку порушень не було", – зазначив адвокат.
Водночас, він повідомив, що суд задовольнив два інших клопотання захисту.
Зокрема, Насірову зобов’язали повернути внутрішній паспорт, який йому мали віддати ще в квітні.
За словами адвоката, внутрішній паспорт був вилучений під час обшуку як речовий доказ, а потім – переданий детективами до міграційної служби як документ, що дає право виїзду за кордон.
Друге задоволене судом клопотання адвокатів, за словами Дроздовського, стосувалось зняття арешту з годинників дружини Насірова, які були вилучені під час обшуку.
Як повідомляв УНІАН, 10 листопада 2017 року прокурори САП направили до суду обвинувальний акт проти Насірова і його підлеглого - керівника Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.
Насірову інкриміновано зловживання владою та службовим становищем і службове підроблення - ст.ст. 364 та 366 Кримінального кодексу України), його підлеглому - скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.
За версією слідства, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необгрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.
Кабінет міністрів 3 березня 2017 року відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування, а 31 січня 2018 року звільнив з цієї посади.