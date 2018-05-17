Суд повернув Насірову внутрішній паспорт та продовжив запобіжний захід

Адвокат Насірова зазначив, що захист подавав клопотання про скасування обов’язків, але суд його не задовольнив.

Суд продовжив обов’язки, покладені на колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про це повідомив адвокат екс-посадовця Любомир Дроздовський, пише Українська правда.

"Обов’язки продовжено ще на два місяці", – пояснив він.

Відповідне клопотання обвинувачення в середу, 16 травня, розглядав Шевченківський районний суд Києва.

Насіров зобов'язаний носити електронний браслет, не відлучатись з Києва, здати закордонні паспорти, прибувати за викликом до слідчого, судді чи прокурора та повідомляти про зміну місця проживання.

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Дроздовський додав, що захист подавав клопотання про скасування обов’язків, але суд його не задовольнив.

"Наша позиція була, що їх потрібно було скасувати… об’єктивно з нашого боку порушень не було", – зазначив адвокат.

Водночас, він повідомив, що суд задовольнив два інших клопотання захисту.

Зокрема, Насірову зобов’язали повернути внутрішній паспорт, який йому мали віддати ще в квітні.

За словами адвоката, внутрішній паспорт був вилучений під час обшуку як речовий доказ, а потім – переданий детективами до міграційної служби як документ, що дає право виїзду за кордон.

Друге задоволене судом клопотання адвокатів, за словами Дроздовського, стосувалось зняття арешту з годинників дружини Насірова, які були вилучені під час обшуку.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада 2017 року прокурори САП направили до суду обвинувальний акт проти Насірова і його підлеглого - керівника Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.

Насірову інкриміновано зловживання владою та службовим становищем і службове підроблення - ст.ст. 364 та 366 Кримінального кодексу України), його підлеглому - скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

За версією слідства, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необгрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Кабінет міністрів 3 березня 2017 року відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування, а 31 січня 2018 року звільнив з цієї посади.